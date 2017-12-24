الهيئة العامة للرياضة: بيان الاتحاد القطري للشطرنج اشتمل على مغالطات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، بيانًا فندت، فيه المزاعم القطرية، التي جاءت عبر بيان الاتحاد القطري للشطرنج، اشتمل على مغالطات وتظليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق.

وقالت الهيئة أنها تأسف لهذه الأساليب، الملتوية من اتحادات رياضية يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى فإنها تود إيضاح الحقيقة أمام الجميع حيث رحبت المملكة بالمشاركين ووفرت كل التسهيلات اللازمة وتم إصدار التأشيرات اللاعبين القطريين.