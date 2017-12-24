التحقيق في حادث سقوط طالبة من الدور العلوي بإحدى مدارس الدمام
تباشر إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، تحقيقًا في حادثة سقوط طالبة بالمرحلة الثانوية بمدينة الدمام من الدور العلوي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أنه ” تجري التحقيقات لمعرفة الأسباب والدوافع وراء حالة السقوط؛ حيث وقفت مديرة مكتب تعليم شرق الدمام على حالة الطالبة، وزيارتها بالمستشفى للاطمئنان عليها و حالتها الصحية ” .
وتابع: أن حالة الطالبة الصحية، التي سقطت من الدور العلوي بإحدى المدارس الثانوية مطمئنة، وهي بصحة جيدة الآن، وخالية من أية كسور.
بنت النور[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامتها وقدامها العافيه