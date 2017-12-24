التحقيق في حادث سقوط طالبة من الدور العلوي بإحدى مدارس الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

تباشر إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، تحقيقًا في حادثة سقوط طالبة بالمرحلة الثانوية بمدينة الدمام من الدور العلوي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أنه ” تجري التحقيقات لمعرفة الأسباب والدوافع وراء حالة السقوط؛ حيث وقفت مديرة مكتب تعليم شرق الدمام على حالة الطالبة، وزيارتها بالمستشفى للاطمئنان عليها و حالتها الصحية ” .

وتابع: أن حالة الطالبة الصحية، التي سقطت من الدور العلوي بإحدى المدارس الثانوية مطمئنة، وهي بصحة جيدة الآن، وخالية من أية كسور.