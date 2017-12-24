مواطن يتبرع بكليته لفتاة صغيرة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

في سابقة إنسانية من نوعها ، قام مواطن بإنقاذ فتاة تبلغ 16 عامًا من الغسيل الكلوي الذي استمر معها لأكثر من 10 سنوات ، دون أن تربطهما صلة قرابة ، حيث كانت مصابة بالفشل الكلوي منذ أن كان عمرها 6 سنوات .

ومن جانبه ، قرر شاب يدعى محمد جمعة البناء أن يتبرع بكليته لههذ الفتاة على الرغم من تمتعه بصحة جيدة ، حيث أوضح أن فكرة التبرع راودته منذ سنوات إلا أنه اشترط على المستشفى أن يتبرع لأخطر حالة تمر إليهم .

وبعد اطلاع ” البناء ” على تقارير الفتاة الطبية اتض أن حالتها تحتاج للتبرع بشكل فوري ، حيث تطابقت فحوصات كليهما وكانت العينات مناسبة لإجراء العملية التي نجحت في مستشفى سلمان العسكري بتبوك .