الفالح: المملكة ستصبح أحد أكبر دول الفوسفات في العالم

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الطاقة، خالد الفالح، قيام شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” بوضع خطة لبدء العمليات في منشأة ثالثة للفوسفات في وعد الشمال 2018، مشيرًا إلي أن هذا سيجعل المملكة أحد أكبر دول الأسمدة الفوسفاتية في العالم ” .

وتوقع الفالح تحقيق تقدم في مشروع توسعة منشأة الألومنيوم لمعادن في رأس الخير، الذي يتكلف 3.5 مليار دولار، حيث طلبت الشركة في سبتمبر من بنوك إعادة تمويل جزء من دين بقيمة .288 بليون دولار، مؤكدًا أنه عندما يعمل بطاقته الكاملة، سيضاعف المجمع تقريبا إنتاج المملكة ليصل إلى ستة ملايين طن سنويا.

وأوضحت ” معادن ” العام الماضي، بأن تطوير مشروعها الثالث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية تبلغ تكلفته 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).