سلطان بن سحيم: إفريقيا أخطأت في علم قطر لأنها تجهل الدويلة

طلال الضوي(صدى):

سخر الشيخ سلطان آل سحيم الثاني رئيس المعارضة القطرية من إحدى جولات أمير دويلة الإرهاب تميم بن حمد في القارة الإفريقية ، حيث أنه لم يدرك وجود خطأ خلال مراسم استقباله في بوركينا فاسو من قبل زعيمها روك مارك ، الذي وضع علم البحرين بدلًا من علم قطر .

وعلق ” آل سحيم ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” بعد رحلته الآسيوية ومحاولته استمالة وشراء حكوماتها التي فشلت .. هاهو اليوم يجرب مع دول أشد حاجة عله يجد ضالته ومن يؤنس وحدته من حكومات القرن الأفريقي كما كان يفعل صديقهم القذافي ، والعجيب ان افريقيا نفسها لاتعرفه .. فلم تفرق بين علم دولة قطر ومملكة البحرين ” .