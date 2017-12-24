بعد انفجار صاروخ نووي.. الخطر يهدد واشنطن
قال خبراء، إن منذ لحظة إطلاق صاروخ نووي حتى انفجاره في مركز العاصمة الأمريكية، فإنه لا يوجد أمام السكان سوى 10 دقائق فقط ستحدد مصيرهم.
وأضاف خبراء، إن الأمر بسيط للغاية فالحرب النووية أصبحت أقرب من أي وقت مضى حتى من فترة الحرب الباردة ذاتها، وليس هناك الكثير يمكنك فعله لحماية نفسك.
ويشير مدير وكالة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ في العاصمة، برايان بيكر، إن الوكالة ستخبر المواطنين في حالة انطلاق صاروخ صوب الأراضي الأميركية عبر رسائل الهاتف الجوال، وستكون الرسالة على هذا النحو تقريبا: ” إنذار صاروخ نووي انطلق صوب واشنطن العاصمة.. ابحث عن ملجأ في أقرب مبنى بعيدا عن النوافذ وابق تحت الأرض إذا أمكن.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحرب اقتربت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40530 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شركم ,, آمين ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5692 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرئيس الكوري الشمالي قاطع قلب ترامب ولمست أسلاك مخه ضربت أفيوزاته تحداه الكوري الشمالي ولا قدر يفتح بؤه خرصه صبح يهذي سلط الله عليه من لايخاف فيه إلا ولامله ترامب فلاحته على شرقنا الأوسط
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبير النووي البروفسور محماس المنحمس من صقة الشمس …. صرح بما نصه …ابك ماراح يكون إلا المكتوب