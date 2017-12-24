لجنة الانضباط تعاقب الأهلي وعدد من لاعبيه وعضو شرف

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الأحد، عقوبات بحق لاعبي فريق النادي الأهلي محمد العويس وتيسير الجاسم وعضو شرف النادي الأهلي بدفع غرامة مالية (1,000,000) ريال، لكل منهما، وإلزامهم بسداد الغرامة خلال (30) يومًا، نظير مخالفته للمادة (77) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما قررت اللجنة، إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (1,000,000) ريال، وإلزامه بسداد الغرامة خلال (30) يومًا من تاريخ القرار، نظير مخالفته للمادة (77) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتابعت: إلزام وسيط اللاعبين تركي الزهراني بدفع غرامه مالية قدرها (1,000,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، وإلزامه بسداد الغرامة خلال (30) يومًا من تاريخ القرار، نظير مخالفته المادة (77) من لائحة الانضباط.