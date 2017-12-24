السلطات الأمريكية تقرر نقل ” داعشي ” إلي السعودية
تشير أنباء إلي أن لجنة ” مجلس النواب ” في مجلس الأمن القومي، قررت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية إلى السعودية.
ويذكر أنه ولد بالولايات المتحدة لأبوين سعوديين كانا يزوران أمريكا، وتواجه الإدارة الأمريكية محنة بشأنه، إذ أرادت اتهامه أمام محكمة مدنية بتقديم مساعدات ملموسة للإرهاب. لكن مكتب التحقيقات الفيديرالي عجز عن توفير أدلة ضده يمكن للمحاكم قبولها.
وقال محامون إن استمرار احتجازه، بجنسيته الأمريكية، سيفتح الباب أمام التساؤل: من خوّل الكونجرس للحكومة الأمريكية محاربة ” داعش ” ؟ ولم يعرف هل ستنطوي صفقة إبعاده للسعودية نصاً يلزمه بالتخلي عن جنسيته الأمريكية.
jamalco[ عدد التعليقات: 5692 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلاري كرتون قرت وإعترفت ومتباهيه في كتابها التي أصدرته إمريكا صنعت داعش من الإخوان والمجوس الروافضه الملاعين لهدف تقسيم الشرق الأوسط وتقسيم دولنا لدويلات وإثارة الفتن والقلاقل في الشعوب ردالله كيدهم في نحورهم وأحبط الله مخططاتهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24471 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل معنده شي
لو داعشي فعلآ والله
لو نحب السماء ماعطونا أياه
طيب ليش مايعطونا المعتقلين الباقين
حميدان كم له🤔