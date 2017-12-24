بالفيديو.. طبيب مشهور يسخر من البزخ في الطعام

عادل الحربي(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استفزاز أستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر ، حيث يحتوي المقطع على وليمة طعام كبيرة يبدو وكأنه تم إعدادها لوجبة غذاء أو لاستقبال ضيوف ، حيث دل حجمها على الإسراف الشديد .

ومن جانبه ، وجه ” النمر ” انتقادًا شديدًا لصاحب المقطع ، حيث علق عليه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلًا ” أين مفهوم لقيمات يقمن صلبه !!؟؟ ” .