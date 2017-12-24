بالفيديو.. طبيب مشهور يسخر من البزخ في الطعام
أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استفزاز أستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر ، حيث يحتوي المقطع على وليمة طعام كبيرة يبدو وكأنه تم إعدادها لوجبة غذاء أو لاستقبال ضيوف ، حيث دل حجمها على الإسراف الشديد .
ومن جانبه ، وجه ” النمر ” انتقادًا شديدًا لصاحب المقطع ، حيث علق عليه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلًا ” أين مفهوم لقيمات يقمن صلبه !!؟؟ ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 3 ساعات
وهو صادق
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 ساعات
المسرفين اخوان الشياطين….
jamalco[ عدد التعليقات: 5692 ] نشر منذ 3 ساعات
أصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب وإكرام الضيف واجب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40530 ] نشر منذ 2 ساعتين
الإسراف ماهو زين ,,
,, ( والبزخ ) برضه ماهو زين ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24471 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكرم نفسك بكككككككل شي
وأكرم أهلك وربعك وجماعتك
الي فاالمقطع مهو أسراف
هذا معزب يبي يبيض وجهه
وأنا أشهد انه أبيض وجه
لأنك تخاف تقتصد ومايكفي
والمثل يقول
مكثر ولا محتاج🤗
الأسراف هو لاكبو الفايض بعد الأكل فالدرام
هذا هو الأسراف
لكن إذا حفظوها أو أعطوها أحد
سواء فقراء او عمال
فلابااااس بذلك.
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياجماعه الرجل اللي يتكلم بالمقطع وش يقول
انا مافهمت عليه ؟؟ بالله اللي عارف وش يقول يوضح لنا
فيه ناس يقولون انه خايف من الله والا يبي يقدم رؤس رجاجيل
بس مستحيل يقول هالكلام لو كان مشرك – ستغفر الله