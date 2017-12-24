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” العيسى ” يصدر قرارًا بتأسيس مركز الوعي الفكري بالوزارة

” العيسى ” يصدر قرارًا بتأسيس مركز الوعي الفكري بالوزارة
عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارًا بتأسيس مركز الوعي الفكري بالوزارة اليوم الأحد ، ضمن خطة السياسة العليا للدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية .

وأعلن ” العيسى ” القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، حيث علق عليه قائلًا ” على بركة الله ، وإنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة وتحقيقاً للسياسة العليا للدولة في المحافظة على الهوية الوطنية، صدر اليوم قرار تأسيس مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم وتم نقل برامج ” فطن ” و ” حصانة ” و ” التوعية الإسلامية ” إليه ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24471 ] نشر منذ 2 ساعتين

أحسنت يااالعيسى👏👏👍
نعم نحتاج لتوعية فكرية
المندسين ينخرووووون نخر
في جميع مواقع التواصل وحتى معنا هنا فاالتعليقات
فمحاولة يائسة منهم لتشويه صورة أبناء البلد
وصرنا نلاحظ نشاطهم ودسهم للسم ف العسل
وأنا أحذر منهم ومن أفكارهم الخبيثة
ياأخوان دققو فاالكلام حواليكم
وبتعرفون وش أنا أتكلم عنه.

[ عدد التعليقات: 22539 ] نشر منذ 2 ساعتين

حليلك يا المواطن. دايم تفكر وكل مره بجك واحد يقول فكر وزير الخدمه المدنيه ومن عقبه العمل والان التعليم طيب انتم عطوا المواطن فرصه يفكر ويختار. مو يفكر وينهار

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