” العيسى ” يصدر قرارًا بتأسيس مركز الوعي الفكري بالوزارة

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارًا بتأسيس مركز الوعي الفكري بالوزارة اليوم الأحد ، ضمن خطة السياسة العليا للدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية .

وأعلن ” العيسى ” القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، حيث علق عليه قائلًا ” على بركة الله ، وإنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة وتحقيقاً للسياسة العليا للدولة في المحافظة على الهوية الوطنية، صدر اليوم قرار تأسيس مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم وتم نقل برامج ” فطن ” و ” حصانة ” و ” التوعية الإسلامية ” إليه ” .