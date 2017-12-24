معهد الألبان والأغذية: لم نطلب من الشاب خالد أن يقدم أستقالته

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل ‏الاجتماعي مقطع فيديو للشاب خالد الذي يشتكي من فصله من وظيفته في شركة المراعي بعد أن تم قبوله، وعمل لمدة أسبوعين قبل أن يتم فصله وإجباره على الاستقالة على حد قوله .

وقال المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج إن الشاب خالد قد تقدم للالتحاق بالمعهد بصفة متدرب، وبناء على المؤهل الدراسي والمعدل والعمر دخل المقابلة الشخصية حيث تم التأكيد له خلالها بأن القبول النهائي مرتبط باجتياز الفحص الطبي.

وأضاف المعهد أنه لم يطلب من خالد الغامدي أن يقدم استقالته من أي جهة كانت لأن قبوله في المعهد لم يأخذ الصفة النهائية ولم يباشر الدوام الرسمي ضمن برنامج التدريب الفعلي بالمعهد.