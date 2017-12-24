إستشاري أمراض قلب: المواد العطرية لم تعقم أدوات الحلاقة

حمود العنزي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب، على أن وضع الحلاقيين على أدوات الحلاقة مادة عطرية، ليست طريقة فعالة في التعقيم.

وقال الدكتور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن الحركة التي عادة يسوها الحلاقيين بالمكينة حق موس الحلاقة وهي أنه يبخ عليها مادة عطرية ويولعها بالولاعة لثواني مالها فايدة في التعقيم.