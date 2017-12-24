إستشاري أمراض قلب: المواد العطرية لم تعقم أدوات الحلاقة
أكد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب، على أن وضع الحلاقيين على أدوات الحلاقة مادة عطرية، ليست طريقة فعالة في التعقيم.
وقال الدكتور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن الحركة التي عادة يسوها الحلاقيين بالمكينة حق موس الحلاقة وهي أنه يبخ عليها مادة عطرية ويولعها بالولاعة لثواني مالها فايدة في التعقيم.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 3 ساعات
أكثر الأمراض تنتقل عن طريق امواس الحلاقه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24471 ] نشر منذ 2 ساعتين
معروف هاالشي من زمان
التعقيم يحتاج لدرجات حرارة عالية
مو شبة ثانية ونفخه هوى وخلاص
وأتمنى الأخوان مراقبين البلديات يتنبهون لها
الشي🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين الحلاقين عندهم مادة الصنفره الوجه غير مصرح من هيئة الغذا والدوا يجيبونها من بلادهم
وأتمنى الأخوان مراقبين البلديات يتنبهون لها