” المالية ” تعتمد 851 مليون ريال لتمويل مشاريع صحية وتعليمية وفندقية

علي القحطاني(صدى):

اعتمدت وزارة المالية، إجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال من أجل تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً ، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، “وافقت وزارة المالية ضمن برنامج الإقراض الحكومي – على تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (2,2) مليار ريال، حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سرير ومسطحات إجمالية بلغت (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي:

الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك؛ الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي :الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر”.

يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع – عند انتهائها – دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.