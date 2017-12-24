بالفيديو.. أسيرة فلسطينية داخل محكمة إسرائيلية

القدس(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، 17 عاماً، أثناء جلسة محاكمة لها اليوم الأحد، وهي تتحدث إلى محاميتها الخاصة في المحكمة.

وأظهر مقطع الفيديو عناصر من الشرطة الإسرائيلية يُدخلون عهد إلى قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين، فيما تبدو عليها علامات الإرهاق، إلا أن ابتسامتها لم تغِب عن وجهها

ويذكر أن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عهد ووالدتها وإحدى قريباتها الثلاثاء الماضي، بعد انتشار فيديو يُظهر ضرب عهد وفتاة أخرى جنديين إسرائيليين وصفعهما أمام منزل عائلة عهد يوم الجمعة الماضي، في إحدى القرى المحتلة بالضفة الغربية.