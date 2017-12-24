” DNA ” يكشف غموض الجثة المدفونة في العوامية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أنه تم عمل تحاليل DNA للجثة التي تم العثور عليها في العوامية، والتي تطابقت مع قاضي الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني المختطف منذ عام .

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثة مدفونة في موقع قتل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج، المطلوب ضمن قائمة 23 بالقطيف.

وأعلنت وزارة الداخلية في شهر ديسمبر الجاري عن اختطاف القاضي الجيراني أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 /‏ 3 /‏ 1438هـ، كاشفة أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة قادت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من الموقوفين: عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين للجريمة بالمراقبة والرصد للمجني عليه.

ويُعد قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، الذي عُثر على جثته في القطيف، بعد عام من اختطافه، بأيادٍ إرهابية، من أبرز الشخصيات الفاعلة في المجتمع القطيفي، وكانت له مواقفه الحازمة، في مواجهة السلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص، ضد الدولة.

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