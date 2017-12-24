نجم أرسنال: انا مشرد ولاأملك شيئًا

ماجد محمد(صدى):

أكد النجم العاجي إيمانويل إيبوي نجم أرسنال السابق، بعد إختفاءه فترة، على أنه لا يملك شيئاً في الوقت الحالي بعدما استحوذت طليقته على كل الأموال والممتلكات التي كان يملكها في لندن وموطنه.

وقال إيبوي: أخذت زوجتي جميع الأموال وكذلك القصر الذي كنا نعيش به شمال لندن، وتبقى لي الشقة الفارغة من كل شيء، والحقيقة أنني أقفل الأنوار إذا كنت موجوداً في المنزل حتى لا تعرف الشرطة بأمري لأن زوجتي استطاعت الحصول على الشقة وتنوي تأجيرها.

وأضاف: في كثير من الأحيان لا أعرف أين سأنام اليوم، لا يمكني التواجد في الشقة لأن الشرطة ستخرجني منها بقوة القانون، وفي بعض الأحيان أنام على الأرض في شقة أحد الأصدقاء، لأنه لا يملك الكثير وليس هناك غرفة أخرى أو سرير نوم.