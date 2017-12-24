مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم برنامج ” جلسة سمر “

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة مساء يوم الخميس الموافق 1439/4/3 برنامج “جلسة سمر” بإشراف قسم البرامج والانشطة ونخبه من المراقبات .

يهدف البرنامج الى تعزيز المحبة والألفة بين النزيلات والكادر الوظيفي وتدريب النزيلات على العمل الجماعي وروح الفريق بالاضافة الى تنميه المهارات والذوق العام لديهن.

تضمن البرنامج على ترتيب وتجهيز المكان المخصص للنشاط وايضاً إعداد القهوة والحلى وتبادل الحوار والخبرات بين الجميع ومن ثم البدء بالشواء وتحضير وجبة العشاء تخللها الاستماع الى الشيلات الحماسية والأناشيد الوطنية بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الحكم في جو مفعم بالسعادة والسرور باشراف مديرة المؤسسة :بدور بنت هزاع الراجحي.