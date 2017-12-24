غدًا.. الشورى يصوت على حماية المستثمرين ويناقش نظام التسجيل الجنائي

حمود العنزي(صدى):

يصوت مجلس الشورى، غدًا الإثنين، على مطالبة هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/‏‏ 1437.

كما يستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/‏‏ 1437 ثم يصوت على توصياتها بشأنه.

يصوت المجلس في جلسة غدًا على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، وذلك بعد الاستماع لتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437/‏‏ 1438.