الفرق الرقابية تضبط وافدين مخالفين في الصيدليات البيطرية والمشاتل
تمكنت حملة رقابية تابعة لـ ” وطن بلا مخالف ” اليوم الأحد من ضبط عدد من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة بمحافة ينبع .
ومن جانبه ، نفذ فريق التفتيش بالتنسيق مع الضبط الإداري وفرع الزراعة بينبع ، حملة تفقدية على الصيدليات البيطرية والمشاتل لمتابعة مخالفي العمل والإقامة وضبطهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .
كما نتج عن الحملة ضبط أحد العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل ، وتم استدعاء صاحب العمل لاستكمال الإجراءات القانونية في حقه .
اترك تعليقاً