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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

الفرق الرقابية تضبط وافدين مخالفين في الصيدليات البيطرية والمشاتل

الفرق الرقابية تضبط وافدين مخالفين في الصيدليات البيطرية والمشاتل
نايف السالم(صدى):

تمكنت حملة رقابية تابعة لـ ” وطن بلا مخالف ” اليوم الأحد من ضبط عدد من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة بمحافة ينبع .

ومن جانبه ، نفذ فريق التفتيش بالتنسيق مع الضبط الإداري وفرع الزراعة بينبع ، حملة تفقدية على الصيدليات البيطرية والمشاتل لمتابعة مخالفي العمل والإقامة وضبطهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

كما نتج عن الحملة ضبط أحد العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل ، وتم استدعاء صاحب العمل لاستكمال الإجراءات القانونية في حقه .

 

 


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