الفرق الرقابية تضبط وافدين مخالفين في الصيدليات البيطرية والمشاتل

نايف السالم(صدى):

تمكنت حملة رقابية تابعة لـ ” وطن بلا مخالف ” اليوم الأحد من ضبط عدد من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة بمحافة ينبع .

ومن جانبه ، نفذ فريق التفتيش بالتنسيق مع الضبط الإداري وفرع الزراعة بينبع ، حملة تفقدية على الصيدليات البيطرية والمشاتل لمتابعة مخالفي العمل والإقامة وضبطهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

كما نتج عن الحملة ضبط أحد العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل ، وتم استدعاء صاحب العمل لاستكمال الإجراءات القانونية في حقه .