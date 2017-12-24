بدء ترقية هاتف OnePlus 5 لنسخة أندرويد أوريو

متابعات(صدى):

أعلنت وان بلس اليوم الأحد، عن تحديث جديد مستخدمي هاتف وان بلس 5 وهي نسخة آندرويد أوريو 8.0، وذلك بعد فترة اختبارية انطلقت من 25 نوفمبر الماضي.

وأكدت أن التحديث بدأ بثه اليوم للأجهزة في جميع أنحاء العالم وذلك عبر الهوائي بروم Oxygen OS 5.0 المبني على أندرويد أوريو بحجم 1587GB وسوف يجلب للهاتف كافة مزايا أندرويد أوريو بالإضافة للكثير من الإصلاحات والتحسينات.

وفي التحديث حسنت وان بلس واجهة تطبيق الكاميرا كما تم إضافة ميزة التاريخ وإضافة تبويب الأماكن لعرض الصور على الخريطة أيضًا بات يمكنك فتح الهاتف من خلال صورتك كما تم إضافة ميزة التطبيقات المتوازية لتحميل حسابين منفصلين.