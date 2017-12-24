بالفيديو.. خبراء: ضريبة القيمة المضافة في المملكة الأقل عالميًا
أعلنت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، على أن هناك 160 دولة ستلحق بها المملكة بعد أيام لتطبيق ضريبة ” القيمة المضافة ” بنسبة 5% على الخدمات والسلع.
وقالت التقارير، إن ضريبة القيمة المضافة في المملكة هي الأقل على مستوى العالم، نظرًا لأنها ستطبق بنسبة 5% فقط على الخدمات والسلع.
ويذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مع بداية العام الجديد.
160 دولة تلحق بها المملكة بعد أيام لتطبيق ضريبة "القيمة المضافة"
تفاصيل أكثر مع الزميل محمد السويلم#معالي_المواطن pic.twitter.com/uAXzOzWD1m
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
العمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعب السعودي كان ينتظر مكرمات ملكية مفرحة فإذا به يجابه ضرائب وغلاء كهرباء ووقود مقابل مبالغ تافهه في حساب المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل