بالفيديو.. خبراء: ضريبة القيمة المضافة في المملكة الأقل عالميًا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، على أن هناك 160 دولة ستلحق بها المملكة بعد أيام لتطبيق ضريبة ” القيمة المضافة ” بنسبة 5% على الخدمات والسلع.

وقالت التقارير، إن ضريبة القيمة المضافة في المملكة هي الأقل على مستوى العالم، نظرًا لأنها ستطبق بنسبة 5% فقط على الخدمات والسلع.

ويذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مع بداية العام الجديد.