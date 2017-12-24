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بالفيديو.. خبراء: ضريبة القيمة المضافة في المملكة الأقل عالميًا

بالفيديو.. خبراء: ضريبة القيمة المضافة في المملكة الأقل عالميًا
علي القحطاني(صدى):

أعلنت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، على أن هناك 160 دولة ستلحق بها المملكة بعد أيام لتطبيق ضريبة ” القيمة المضافة ” بنسبة 5% على الخدمات والسلع.

وقالت التقارير، إن ضريبة القيمة المضافة في المملكة هي الأقل على مستوى العالم، نظرًا لأنها ستطبق بنسبة 5% فقط على الخدمات والسلع.

ويذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مع بداية العام الجديد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

الشعب السعودي كان ينتظر مكرمات ملكية مفرحة فإذا به يجابه ضرائب وغلاء كهرباء ووقود مقابل مبالغ تافهه في حساب المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل

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