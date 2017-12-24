بالفيديو.. متحدي إعاقة: نظرة المجتمع لنا تغيرت بدرجة كبيرة
قال متحدي الإعاقة الشاب محمد الشريف إن نظرة المجتمعا تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة تغيرت بدرجة كبيرة، كما حدث تطور وتحسن في ثقافة التعامل معهم، وروى موقفا حدث معه قبل 10 سنوات ولم ينسَه.
وأضاف خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” ، أنه قبل 10 سنوات كان في أحد محال الجوالات على كرسيْه المتحرك، يريد شراء جوال لوالدته، وأن شخصاً بدا من مظهره أنه مهندس أو دكتور كان بالقرب منه، وقال لابنه الصغير محذرا وهو يشير إليه: ” إلي ما يسمع كلام أبيه يصير مثل هذا ” ، وأن تلك العبارة صدمته بشدة.
وكان محمد الشريف ضابطًا في الدفاع الجوي، وتعرض لحادث قبل زواجه، فأصيب بالإعاقة، إلا أنه واجهها بكل تحدٍ وقوة، حيث يعمل مدربًا معتمدًا في تطوير الذات والتحفيز.
محمد الشريف "الشخص الأكثر إصراراً في المملكة" يتحدث لـ #برنامج_ياهلا
منذ سنوات أشار أحدهم إليّ وأنا على الكرسي وقال لولده: اللي ما يسمع كلام أبوه يصير زي هذا! والآن ينظر المجتمع للكرسي المتحرك كما ينظر للنظارة الطبية@AlShareef700#ذوي_القدرات_الخاصة_في_ياهلا pic.twitter.com/rhHQg1cZY3
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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