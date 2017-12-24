بالفيديو.. متحدي إعاقة: نظرة المجتمع لنا تغيرت بدرجة كبيرة

حمود العنزي(صدى):

قال متحدي الإعاقة الشاب محمد الشريف إن نظرة المجتمعا تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة تغيرت بدرجة كبيرة، كما حدث تطور وتحسن في ثقافة التعامل معهم، وروى موقفا حدث معه قبل 10 سنوات ولم ينسَه.

وأضاف خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” ، أنه قبل 10 سنوات كان في أحد محال الجوالات على كرسيْه المتحرك، يريد شراء جوال لوالدته، وأن شخصاً بدا من مظهره أنه مهندس أو دكتور كان بالقرب منه، وقال لابنه الصغير محذرا وهو يشير إليه: ” إلي ما يسمع كلام أبيه يصير مثل هذا ” ، وأن تلك العبارة صدمته بشدة.

وكان محمد الشريف ضابطًا في الدفاع الجوي، وتعرض لحادث قبل زواجه، فأصيب بالإعاقة، إلا أنه واجهها بكل تحدٍ وقوة، حيث يعمل مدربًا معتمدًا في تطوير الذات والتحفيز.