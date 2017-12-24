غدًا.. آل الشيخ يفتتح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج

طلال الغامدي(صدى):

يفتتح تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، غدًا الاثنين، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج .

ويشارك في منافسات هذه البطولة التي تقام لأول مرة بالمملكة 240 لاعباً يمثلون 70 دولة، حيث ستبدأ المنافسات مساء بعد غد الثلاثاء القادم وتختتم يوم السبت المقبل .

وتعد هذه البطولة العالمية من ثمار مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان ايليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن .