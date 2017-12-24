دراسة تكشف مخاطر أدوية الإقلاع عن التدخين

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأدوية المتداولة للإقلاع عن التدخين تسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ، وتؤدي لتطور أمراض الجهاز الوعائي بالإضافة إلى اعتلالات في عضلة القلب .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد أظهرت الدراسة أن 34% ممن تركوا التدخين يستعينون بدلًا عنه بأنواع أخرى من العقاقير ، وهو ما يؤدي لنقلهم إلى أقسام الإسعاف بسبب تعرضهم لنوبات من الألم الشديد في عضلة القلب .

وأشار الخبراء إلى أن أدوية الإقلاع عن التدخين تحتوي على مخدرات مخففة أو كميات من النيكوتين والجرعات الزائدة من هذا النوع من العقاقير قد تسبب مشاكل صحية خطيرة يمكن أن تصل إلى الوفات في بعض الأحيان .