” الحربي ” : حساب المواطن يزيل الأثر الاقتصادي للقيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أكد الأستاذ حمود الحربي مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المُضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل ، على أن الضريبة يتم تحصيلها من الشركات المصنعة والموزعة في جميع مراحلها ، إلا أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها .

وأشار ” الحربي ” في حواره لبرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية ، إلى أنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المُضافة تطبق في أكثر من 160 دولة في العالم بنسب عالية إلا أن المملكة تخفض النسبة إلى 5% فقط لمراعاة المواطنين ، مضيفًا أن المملكة تبدأ في تطبيق الضريبة بدءاً من مطلع يناير المقبل على هامش قرار مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها في جميع الدول .

وأوضح مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة ، أن هناك سلع تخرج من قائمة ضرائب القيمة المضافة ، والتي تتمثل في التأجير السكني وبعض الخدمات المالية ، فضلًا عن حسابات الإيداع والإدخار والقروض التي لن تفرض عليها الضريبة ، كما أردف قائلًا ” بعض الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي والنقل بين دول مجلس التعاون والصادرات بينها ، كلها ستكون خاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة ” .

ونوه الأستاذ حمود الحربي إلى أن هذه الضريبة لا يشعر المواطن بأثرها الاقتصادي بعد تطبيق برنامج ” حساب المواطن ” ، حيث يراعى تطبيقها على نطاق واسع لتصبح القيمة الضريبية مفصولة عن قيمة السلعة .