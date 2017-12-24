” الحربي ” : حساب المواطن يزيل الأثر الاقتصادي للقيمة المضافة
أكد الأستاذ حمود الحربي مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المُضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل ، على أن الضريبة يتم تحصيلها من الشركات المصنعة والموزعة في جميع مراحلها ، إلا أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها .
وأشار ” الحربي ” في حواره لبرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية ، إلى أنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المُضافة تطبق في أكثر من 160 دولة في العالم بنسب عالية إلا أن المملكة تخفض النسبة إلى 5% فقط لمراعاة المواطنين ، مضيفًا أن المملكة تبدأ في تطبيق الضريبة بدءاً من مطلع يناير المقبل على هامش قرار مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها في جميع الدول .
وأوضح مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة ، أن هناك سلع تخرج من قائمة ضرائب القيمة المضافة ، والتي تتمثل في التأجير السكني وبعض الخدمات المالية ، فضلًا عن حسابات الإيداع والإدخار والقروض التي لن تفرض عليها الضريبة ، كما أردف قائلًا ” بعض الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي والنقل بين دول مجلس التعاون والصادرات بينها ، كلها ستكون خاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة ” .
ونوه الأستاذ حمود الحربي إلى أن هذه الضريبة لا يشعر المواطن بأثرها الاقتصادي بعد تطبيق برنامج ” حساب المواطن ” ، حيث يراعى تطبيقها على نطاق واسع لتصبح القيمة الضريبية مفصولة عن قيمة السلعة .
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
ونوه الأستاذ حمود الحربي إلى أن هذه الضريبة لا يشعر المواطن بأثرها الاقتصادي بعد تطبيق برنامج ” حساب المواطن ” ، حيث يراعى تطبيقها على نطاق واسع لتصبح القيمة الضريبية مفصولة عن قيمة السلعة .
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قويه يامحمود الحربي !!!
مايحس بالجمره الا واطيها –>> بلاش ترقيع
مواطن[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 ساعات
استح على وجهك تكذب عيني عينك ومانقول الا الله يحدكم مثل ماحديتونا
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
كافي كذب وخداع وإستغفال للمواطنين
في كل تصريح ولقاء تدعون بأن المبلغ المضاف في حساب المواطن يكفي لقيمة الضرائب وإرتفاع أسعار الطاقة
من بنزين وغاز وكهرباء وضرائب مواد إستهلاكية وكأن المبلغ الذي تتحدثون عنه مبلغ ضخم وكبير
وماهو إلا مبلغ زهيد يكاد لايذكر ولا يكفي لكل هذه الأشياء التي تدعون
لقد أمنا بالله وسلمنا أمرنا إليه دونا شكوى وقلنا حسبنا الله وكفى وصبراً جميل والله المستعان
ولكن مالا نرتضيه هو الضحك علينا وإستغفالنا وكأننا لانفقه شيئاً ولا نعلم شيئاً بهذه التصريحات
الإستفزازية والغير منطقية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24471 ] نشر منذ 2 ساعتين
قولوا الحمد لله.