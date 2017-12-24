رئيس اليمن يصدر قرارت جمهورية جديدة

فهمي محمد(صدى):

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، حزمة قرارات جمهورية، لتعيين عدد من الوزراء في الحكومة ومحافظين.

وتضمنت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفاً للواء حسين عرب الذي عينه مستشار الرئيس الجمهوريه لشؤون الأمن ، وتعيين عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.