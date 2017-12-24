ميليشيا حزب الله باليمن دليل على تورط إيران

طهران(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن الإعلان عن مقتل 3 خبراء لبنانيين ينتمون إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية في محافظة حجة، دليل على تورط الميليشيا الموالية لإيران في اليمن.

وأضافت المصادر، أن الهدف من انتشار عناصر هذه الميليشيا الإرهابية هو استهداف الحدود السعودية في إطار المهمة المكلف بها الحزب من قبل إيران إضافة إلى زعزعة استقرار اليمن.

ويشارك حزب الله في دعم جماعة الحوثي لوجستيا وعسكريا منذ بدء الانقلاب على الشرعية حتى اليوم، عبر تدريب عناصر الحوثي على القيام بأفعال تخريبية والوقوف بوجه السلطات المنتخبة.