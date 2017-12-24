” صحة نجران ” : أنقذنا مريض ستيني في حالة حرجة من الموت

راشد آل شريه(صدى):

نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد في نجران من إنقاذ حياة رجل مسن يعاني من أمراض مزمنة ، منها داء السكري و نقص المناعة، حيث تعرض لانفجار في المرارة مما أدى إلى انتشار الصديد في البطن وتسبب في التهاب بغشاء البطن الداخلي.

ومن جانبها، أكدت صحة نجران على أن المريض حضر إلى المستشفى في مرحلة متأخرة مما أدى إلى تسمم في الدم وانتشار بكتيري بالجسم، إلا أن الفريق الطبي قام على الفور بإنعاش المريض ومنحه العلاج اللازم حتى استقرت حالته لتنقله بعد ذلك إلى قسم العمليات.

وأوضحت الصحة أنه بعد إجراء العملية بنجاح، تم نقل المريض إلى النعاية المركزة ثم نقل لأقسام التنويم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له حتى خرج بصحة جيدة.