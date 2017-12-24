إيران تخالف 8 بنود من مضمون الاتفاق النووي

واشنطن(صدى):

اتهم 24 عضوًا في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي، إيران بانتهاك ما لا يقل عن 8 بنود من مضمون الاتفاق النووي، وذلك خلال رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “ سي آي إيه ” مايك بومبيو.

وورد في الرسالة: ” أن الرئيس ترمب أعلن بشكل مناسب في 13 أكتوبر 2017 أنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق ” ، وأنه ” منذ تنفيذ خطة العمل المشتركة الأولى في 16 يناير 2016، لم ينتهك النظام الإيراني “ روح ” الاتفاق فحسب، وإنما أيضا “مضمون” الاتفاق، وعلى جهات عديدة ”.

ويذكر أن إيران حصلت على أكثر من الكمية الضرورية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم، كما حاول النظام الإيراني الحصول على ألياف الكربون، وهو عنصر أساسي في إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى رفض طهران وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع العسكرية الحساسة مثل موقع “ بارتشين ”.