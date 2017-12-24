” تعليم الباحة ” يحقق في شكوى صوتية لولية أمر طالب

إبراهيم الزهراني(صدى):

أمر مدير تعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش ، اليوم الأحد بضرورة تشكيل لجنة من مكتب التعليم بالمندق وإدارة التوجيه والإرشاد ، لزيارة إحدى المدارس بالمنطقة ، والتحقيق في واقعة تسجيل صوتي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي .

وتمثل التسجيل في ولية أمر طالب ذكرت وجود ممارسات وتجاوزات غير تربوية يتعرض لها ابنها بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب عليه بشكل مستمر .

ومن جانبه ، أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم الباحة محمد هضبان ، بأن التسجيل يتم العمل على تدقيقه والتحقيق فيه من قبل مدير التعليم لاتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة وفقًا لما يوجبه القانون والأنظمة التي تعتمدها اللوائح .