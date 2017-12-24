ولي العهد يدعو وزير الدفاع الكويتي لزيارة المملكة

نايف السالم(صدى):

قدم ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، دعوة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، لزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد الشيخ ناصر الصباح خلال لقائه المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، علي تلبيته للدعوة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ حيث نقل للشيخ صباح رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات في المنطقة.