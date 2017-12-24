العراق: الحكم بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين ينتميان لـ ” دواعش “

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة جنايات ديالى في العراق، حكما بالإعدام شنقا بحق متهمين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي نفذا العديد من العمليات الإرهابية أبرزها تفجير مزدوج في قضاء المقدادية عام 2016.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن ” أبرز تلك العمليات تفجير مزدوج بحزام ناسف وعجلة مفخخة استهدف كازينو في منطقة الحي العصري في قضاء المقدادية عام 2016 وراح ضحيته عدد من المواطنين مابين شهيد وجريح “.

وتابع بيرقدار أن ” المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب خاضعاً للطعن التمييزي “.