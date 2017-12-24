بالفيديو.. غوريلا تستمر في الضحك بسبب الدغدغة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغوريلا لا تتعدى الأشهر من عمرها، حيث استمرت تضحك بهستيرية بسبب الدغدغة التي استعملها فريق الإنقاذ كطريقة لتعويض الغوريلا عن مشهد القتل الذي كانت تتعرض له قبل دقائق من إنقاذها.

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، فقد فقدت الغوريلا التي تدعى ” لولينجو ” ولديها بعدما اختطفها صيادين وتجار للحيوانات.