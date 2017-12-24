وثائق سرية تكشف انهيار مليشيات الحوثي الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

حصلت دائرة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة، على وثائق سرية، وينشرها لأول مرة المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن تصدع كبير في صفوف مليشيات الحوثي، في مختلف الجوانب أهمها العسكرية والأمنية لقواتها بمختلف الجبهات والمناطق التي لازالت تسيطر عليها.

وتضمنت الوثائق خلاصة لدراسات ميدانية عسكرية أعدها ما يسمى المكتب الجهادي للمليشيات بإشراف عدد من الباحثين والخبراء الإيرانيين وخبراء من حزب الله اللبناني برئاسة المعاون الجهادي لزعيم جماعة الحوثي المدعو أبو زينب من حزب الله.

وأظهرت الدراسة التي أعدت بتأريخ 22-8-2017م فقدان المليشيات لأغلب العناصر القتالية المدربة، وأن الغالبية العظمى منهم قتلوا في الجبهات المختلفة، مؤكدة حاجتها الشديدة لتدريب عناصر جديدة.

و ويذكر أن هناك خسائر بشرية كبيرة تتعرض لها المليشيات في الجبهات وتتكتم عن نشرها فيما لا تنشرها وسائل الإعلام الشرعية أيضا.