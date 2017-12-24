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عميد الدراما السعودية في مستشفى بجدة بعد تعرضه لوعكة صحية

عميد الدراما السعودية في مستشفى بجدة بعد تعرضه لوعكة صحية
نورة الشهري(صدى):

دخل عميد الدراما السعودية، محمد حمزة، أحد المستشفيات الخاصة في جدة، بعد تعرضه لوعكة صحية اضطرته للبقاء تحت الملاحظة الطبية.

وطمأن نجله الفنان والمخرج لؤي محمد حمزة جمهوره، مؤكدًا على استقرار حالته نسبيًا، متمنيًا الدعاء لوالده الذي يخضع حاليًا لرقابة طبية.

وعانى محمد حمزة بعض الظروف الصحية التي غيبته الموسم الماضي عن المسلسل السعودي حارة الشيخ.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم اشفه وعافه وأشفي جميع مرضى المسلمين

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