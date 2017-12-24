الحوثيون يفرضون شروط جديدة للسماح بسفر اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

وجهت مليشيا الحوثي الإيرانية بفرض شروط جديدة على المواطنين الراغبين في مغادرة صنعاء، سعيًا منها لتقييد انتقال القيادات والكوادر الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بما يحقق الانتفاضة الشعبية ضدها.

وأفادت مصادر خاصة إلى أن الشروط التي وضعها الحوثيون تتمثل في أخد إذن من عقال الحارات للمنطقة الي يقطنوها من المواليين للحوثيين، لإيضاح أسباب سفره والمدة التي يقضيها في المنطقة التي يتوجه إليها.

بذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد أمرت شركات النقل سابقًا بإرسال كشوف أسماء المسافرين قبل ساعات من انطلاق كل رحلة، بالإضافة إلى منع الحجز في نفس وقت مغادرة الرحلة والإبلاغ عن المشتبه بهم.