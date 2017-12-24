طارق العلي: أرفع العقال تحية وتقديرًا لخادم الحرمين

أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان الكويتي طارق العلي: أرفع العقال تحية وتقديراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلمان الحزم والعزم.

وأضاف العلي في مقابلة عبر برنامج حياكم على القناة الرياضية السعودية: ” أسأل الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وأن يرحم شهداءها في الحد الجنوبي، وأتشرف بتواجدي معكم هنا في القناة الرياضية السعودية، وأنتم أهل الدار ونحن ضيوف عليكم “.

وتابع: أعتقد ما قاله بالأمس زميلي الممثل عبدالرحمن العقل قد يكون تمويها على الجماهير، وأنا أبتعد عن تشجيع الأندية الجماهيرية.