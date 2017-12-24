طارق العلي: أرفع العقال تحية وتقديرًا لخادم الحرمين
قال الفنان الكويتي طارق العلي: أرفع العقال تحية وتقديراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلمان الحزم والعزم.
وأضاف العلي في مقابلة عبر برنامج حياكم على القناة الرياضية السعودية: ” أسأل الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وأن يرحم شهداءها في الحد الجنوبي، وأتشرف بتواجدي معكم هنا في القناة الرياضية السعودية، وأنتم أهل الدار ونحن ضيوف عليكم “.
وتابع: أعتقد ما قاله بالأمس زميلي الممثل عبدالرحمن العقل قد يكون تمويها على الجماهير، وأنا أبتعد عن تشجيع الأندية الجماهيرية.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
ونحن نرفع لك العقار احتراما وتقديرا لشخصك الكريم
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
ونحن نرفع لك العقال احتراما وتقديرا لشخصك الكريم
jamalco[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 1 ساعة
سلمت سلمان الحزم خادم الحرميين الشريفين حفظكم الله وولي عهدك الأمين محمد العزم الرجل الأول في العالم قاضي على الإرهاب الدواعش الإخوان والمجوس الروافضه الملاعين حفظكم الله