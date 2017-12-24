الإسكان: حجز 1000 وحدة سكنية في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان اليوم الاحد، عن اكتمال حجز ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والذي أتاحته عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ك ديسمبر.

وقالت الوزارة إن المشروع، يضم حوالى 1952 وحدة سكنية من نوع شقة، بمساحات متنوعة وأسعار تبدأ من 370 ألف ريال.

وأكدت على أن المشروع يتميز أيضاً بتوفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة في حد أقصى من توقيع العقد.