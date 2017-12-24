جامعة الباحة تعلن عن المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الباحة أسماء المرشحين للوظائف التي أعلنت عنها مُسبقًا كمهندس مدني وأخصائي مختبر هندسة كهربائية، لتخطرهم علمًا بموعد المقابلات الشخصية.

وأضافت الجامعة أسماء المرشحين خلال موقعها الإلكتروني، كما لفتت إلى موعد المقابلات الشخصية التي تبدأ الأحد المقبل.

وشددت جامعة الباحة على المرشحين المتقدمين للمقابلة الوظيفية ضرورة إحضار الهوية الوطنية وأصول الخبرات والمؤهلات مع صور لها في ملف خاص، بالإضافة إلى الحضور قبل الموعد المخصص للمقابلة بساعة على الأقل في مبنى الإدارة بمقر الجامعة.