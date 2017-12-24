صورة ” Bliss ” الأكثر مشاهدة في التاريخ

نورة الشهري(صدى):

أعلن موقع تكنولوجي، اليوم الأحد، أن صورة ” Bliss ” هي الصورة الأكثر مشاهدة في التاريخ، حيث حازت على مليار مشاهدة تقريبًا.

وقال الموقع في تقرير له عن الصورة: من منا لم يشاهد هذه الصورة يوما ما، إنها صورة ” الجنة ” التي التقطها المصور الأمريكي المحترف تشارلز أورير عام 1996 بمقاطعة سونوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتظهر الصورة مروج سونوما الخضراء.

وأضاف: وبعدها سلم أورير الصورة لوكالة “ويست لايت ” للتصوير، والتي اندمجت مع وكالة كوربس للتصوير عام 1998، ثم أصبح الكيان الجديد في حوزة شركة مايكروسوف للبرمجيات برئاسة بيل جيتس.

وتابع: وفي عام 2001، كانت شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق برنامج التشغيل ” ويندوز إكس بي” ، فاختارت صورة ” الجنة ” من بين آلاف الصور لتصبح الخلفية الرسمية للبرنامج، ومع تداول البرنامج على مدى سنوات، صارت الصورة الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.