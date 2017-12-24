بالفيديو.. محافظ ذمار يستقبل قيادات عسكرية بعد انضمامها للشرعية

فهمي محمد(صدى):

استقبل محافظ ذمار ” القوسي ” ، اليوم الأحد، بمدينة مارب عدد من القيادات العسكرية والقبلية القادمة من ذمار بعد إعلان انضمامها للشرعية.

وأكد القوسي على أهمية الاصطفاف الشعبي الواسع مع الشرعية لتعزيز موقف الحكومة في الداخل والخارج، قائلًا : الانضمام للجيش الوطني والشرعية واجب وطني للدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الإمامي المدعوم من ايران.