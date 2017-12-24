بالفيديو.. محافظ ذمار يستقبل قيادات عسكرية بعد انضمامها للشرعية
استقبل محافظ ذمار ” القوسي ” ، اليوم الأحد، بمدينة مارب عدد من القيادات العسكرية والقبلية القادمة من ذمار بعد إعلان انضمامها للشرعية.
وأكد القوسي على أهمية الاصطفاف الشعبي الواسع مع الشرعية لتعزيز موقف الحكومة في الداخل والخارج، قائلًا : الانضمام للجيش الوطني والشرعية واجب وطني للدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الإمامي المدعوم من ايران.
فيديو | محافظ #ذمار يستقبل قيادات عسكرية وقبلية أعلنت انضمامها للشرعية. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/sacBiocZwX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
jamalco[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 1 ساعة
جاك جاك المود ياعبداللات المجوسي الحوثي ولامفر لك منه أخزاكم الله الحوثيين المجوس الرافضه الملاعين طويت صفحتكم وللجحيم جعل مثواكم يالروافضه الحوثيين المجوس