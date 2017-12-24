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الفلسطينيون يحتفلون بالكريسماس في مواجهة الاحتلال الصهيوني

الفلسطينيون يحتفلون بالكريسماس في مواجهة الاحتلال الصهيوني
القدس(صدى):

في ظل احتجاجات الفلسطينيين ضد قرار دونالد ترامب ، حرص جموع المتظاهرين على الاحتشاد اليوم الأحد بلباس بابا نويل وهم يحملون الأجراس ليصرخوا بصوت مرتفع ” إسرائل دولة إرهاب ” .

وأقبل المصورون على التقاط المشهد المؤثر ، الذي ظهر خلاله بشكل مفاجئ شخص يرتدي زي بابا نويل ويصرخ في وجه أحد الجنود الإسرائيليين قائلًا ” أنا هنا في بيت لحم .. وأنت الغريب ” .

والتقطت عدسات الكاميرا متظاهر آخر يصرخ ” بابا نويل يهدي أطفال العالم هدايا .. وإسرائيل تهدي أطفال فلسطين القنابل ” .

وعلى خلفية ذلك ، يستعد الفلسطينيون المسيحيون في الوقت الحالي للاحتفال بالعام الجديد في بيت لحم بالضفة الغربية ، والتي تنظمها لمزج شعائ الاحتفال بالكريسماس مع الاحتجاجات على إعلان ترامب في وقت واحد .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 52 دقيقة

خير ان شاء الله

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