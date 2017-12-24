” رياض ياسين ” : صنعاء قريبًا ستتحرر

باريس(صدى):

أكد سفير اليمن في فرنسا، وزير الخارجية اليمني السابق، رياض ياسين، أن صنعاء قريبًا ستتحرر.

وأوضح ” ياسين ” ، أن اليمن تتعرض لأكبر تدخل من حكم الملالي الإيراني، مستشهدًا بمقولة أحد المسؤولين الإيرانيين، ” اليمن هي آخر مدينة أصبحت تحت السيطرة الإيرانية ” .

ووجه ” ياسين ” انتقادات شديدة اللهجة لنظام الملالي قائلاً: ” لم تقدم إيران لليمن شيئًا إلا السلاح من خلال إرسال سفن، حفظنا أسماءها: جيهان، وطائرة إير كيان، لكنها لا بنت مدرسة ولا طريقا ولا مستشفى ” .

وكان رياض ياسين يتحدث إلى جانب عدد من الشخصيات العربية، رئيس الوزراء الجزائري السابق، سيد أحمد غزالي، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، وسفير الأردن السابق في طهران والوزير السابق، بسام العموش، ورئيس مركز مستقبل الخليج للبحوث والدراسات من العربية السعودية، عبد الله الطاير، و عضو المجلس البحريني، عيسى تركي، وشخصيات سياسية وبرلمانية من كندا، وأمريكا، وإيرلندا، وسياسيين وباحثين من مختلف دول العالم في مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس، حول وضع حدًا للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول المنطقة ووقف الانتهاكات ضد الشعب الإيراني.