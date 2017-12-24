فوائد العسل للمرأة الحامل

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف الفوائد الكثية التي يحتويها العسل الأبيض الأصلي، وذلك بسبب احتوائه على فيتامينات “ب 1″، “ب 2″، “ب 3″، “ب 4″، “ب 5″، “ب 6” وكذلك فيتامين ج وهو ما يجعله في مقدمة مقويات المناعة.

وبالرغم من أن هناك بعض التحذيرات للحوامل من تناول العسل الخام الغير مبستر لاحتوائه على بعض أنواع البكتريا التي قد تؤذي الحامل، ولكن كل شيء يزيد عن حدّه بالتأكيد يؤدي إلى مشاكل، لا تكثري أيتها الحامل من تناول العسل ولكن سنعرض عليك أهم فوائده ويمكنك تناوله مرة في الأسبوع:

1. مضاد حيوي طبيعي: في الوقت الذي تتعامل فيه الحوامل مع الأدوية بشكل عام بحذر شديد والمضادات الحيوية بشكل خاص، تجد أن العسل يمتلك خصائص تجعله مضادا حيويا طبيعيا، كما يساعد في التقليل من الحساسية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد، التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما أنه علاج جيد للسعال، فيعمل على التخفيف من السعال الذي قد تتعرض المرأة الحامل للإصابة به، فهي تستطيع استبدال بعض الأدوية بالعسل، للوصول إلى مفعول مشابه لمفعول الدواء، يمكن وضع بعض فصوص من الثوم في وعاء محكم الإغلاق، ثم إضافة بضع ملاعق من العسل إليه، ثم تركه مدة أربع وعشرين ساعة، ثم يمكن البدء باستخدامه بعد هذا بتناول ملعقة واحدة منه للتخلص من السعال.

2. علاج للحموضة: غالبا ما تصاب المرأة الحامل بالحرقة في المعدة، خاصة في فترة الصباح الباكر، وذلك نتيجة حدوث بعض التغيرات الهرمونية في جسمها، وقد تؤدي الحرقة إلى فقدان الشهية، لذلك يمكن تناول العسل للتخلّص من هذ المشكلة التي تكاد تكون يوميّة. يمكن خلط ملعقة واحدة من العسل في كوب من الحليب وشربه عند الشعور بالحرقة.

3. يقوي المناعة: كل هذه الفيتامينات ترفع من قوة مناعة الجسم، وهو تحتاجه الحامل حتى لا تتعرض إلى الأصابة بأدوار البرد والإنفلونزا.