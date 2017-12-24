” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بانفلونز الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم 332 عينة منذ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة.

حتى اليوم فإن الإصابات المسجلة هي في منطقة سوق العزيزية للطيور في الرياض، ومحافظتي الخرج والمزاحمية.

تواصل الفرق الميدانية في مدينة الرياض فحص المزارع التقليدية والأحواش وبعض المنازل، لأخذ العينات ومتابعة الحالة الصحية للطيور.

قامت الفرق الميدانية في المزاحمية بالتعاون مع بلدية المزاحمية والجهات الأمنية بالتخلص الآمن من 2500 طير تقع ضمن منطقة الإصابة التي تم اكتشافها.

مسحت الفرق الميدانية في محافظة الخرج 12 مشروع دواجن، للتأكد من تطبيقات الأمن الحيوية ومتابعة الحالة الصحية للدواجن.

وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة على ملاك الطيور بضرورة التواصل مع هاتف الطوارئ عند وجود أية أعراض وعدم التصرف فيها أو إطلاقها.

كما تؤكد الوزارة على استمرار حظر نقل الطيور الحية من وإلى مدينة الرياض، وسيتم مصادرة الطيور والتخلص الآمن منها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية.