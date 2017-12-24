بالفيديو.. ” تعليم مكة ” تنعي المعلم عبد الله المعاجيني
تنعي إدارة تعليم مكة اليوم الأحد، فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبد الله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائة الطلاب يرددون النشيد الوطني.
وكان المعاجيني رحمه الله، مخلصًا محبًا لعلمة ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم.
#شاهد .. فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبدالله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائه الطلاب يرددون النشيد الوطني.. كان مخلصا محبا لعمله ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم .. pic.twitter.com/JUObeo06lH
— إدارة تعليم مكة (@makkah_edu) December 24, 2017
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 33 دقيقة
رحمه الله