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بالفيديو.. ” تعليم مكة ” تنعي المعلم عبد الله المعاجيني

بالفيديو.. ” تعليم مكة ” تنعي المعلم عبد الله المعاجيني
نايف السالم(صدى):

تنعي إدارة تعليم مكة اليوم الأحد، فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبد الله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائة الطلاب يرددون النشيد الوطني.

وكان المعاجيني رحمه الله، مخلصًا محبًا لعلمة ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحمه ويغفر له

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