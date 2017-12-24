بالفيديو.. ” تعليم مكة ” تنعي المعلم عبد الله المعاجيني

نايف السالم(صدى):

تنعي إدارة تعليم مكة اليوم الأحد، فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبد الله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائة الطلاب يرددون النشيد الوطني.

وكان المعاجيني رحمه الله، مخلصًا محبًا لعلمة ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم.

#شاهد .. فقيد مدرسة عامر بن أبي ربيعة المعلم عبدالله المعاجيني رحمه الله في لقطة وطنية مع أبنائه الطلاب يرددون النشيد الوطني.. كان مخلصا محبا لعمله ومتفانيا في تقديم صورة مشرقة عن التعليم .. pic.twitter.com/JUObeo06lH — إدارة تعليم مكة (@makkah_edu) December 24, 2017

اقرأ أيضا

الحزن يخيم على طلاب مدرسة عامر بن أبي ربيعة لوفاة ” المعاجيني “