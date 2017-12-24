” آل الشيخ ” يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، تشكيل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة وكيل الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي .

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة , جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ والدكتور تركي العواد ورئيس تحرير صحيفة الرياضية ورئيس القسم الرياضي بقناة العربية بتال القوس , وحسن اليامي المختص في التسويق والاستثمار الرياضي، وفراس الربيعان المستشار القانوني، وعبدالمحسن العتيبي ممثلاُ لوزارة الثقافة والإعلام وجبر الشايقي ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع وعادل الزهراني مديرًا تنفيذياً وممثلاً من هيئة الصحفيين .

وأطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شعاره الرسمي، بعد اعتماد مجلس الإدارة .