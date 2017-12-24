” بروش ” ملكي متهم بالعنصرية في بريطانيا

لندن(صدى):

وجهت ابنة عم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اعتذارًا بسبب ارتدائها لـ ” بروش ” أدى لاتهامها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية والإساءة.

ومن جانبه اعتذر المتحدث باسم زوجة ” مايكل ” أمير كينت يوم الجمعة الماضية بسبب ارتدائها لبروش يحمل رأس رجل أسود.