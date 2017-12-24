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” بروش ” ملكي متهم بالعنصرية في بريطانيا

” بروش ” ملكي متهم بالعنصرية في بريطانيا
لندن(صدى):

وجهت ابنة عم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اعتذارًا بسبب ارتدائها لـ ” بروش ” أدى لاتهامها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية والإساءة.

ومن جانبه اعتذر المتحدث باسم زوجة ” مايكل ” أمير كينت يوم الجمعة الماضية بسبب ارتدائها لبروش يحمل رأس رجل أسود.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة

شدتني عبارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ماخلوا أحد بحال سبيله

[ عدد التعليقات: 40515 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن في خاطرها شي لانعلمه ,,

,, على قولت عنتر : للناس فيما يعشقون مذاهب ,,

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