” بروش ” ملكي متهم بالعنصرية في بريطانيا
وجهت ابنة عم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اعتذارًا بسبب ارتدائها لـ ” بروش ” أدى لاتهامها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية والإساءة.
ومن جانبه اعتذر المتحدث باسم زوجة ” مايكل ” أمير كينت يوم الجمعة الماضية بسبب ارتدائها لبروش يحمل رأس رجل أسود.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
شدتني عبارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ماخلوا أحد بحال سبيله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40515 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن في خاطرها شي لانعلمه ,,
,, على قولت عنتر : للناس فيما يعشقون مذاهب ,,