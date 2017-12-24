أبرز 3 حوادث اعتداء على المعلمين بالمدارس في 2017

حمود العنزي(صدى):

تعرض بعض المعلمين في عدة مدارس لحوادث اعتداء من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث انتشرت هذه النوعية من الحوادث بشكل ملحوظ في عام 2017.

وترصد ” صدى ” ، أبرز حوادث اعتداء شهدتها المدارس في 2017 وهي:-

مقتل معلم ومدير مدرسة بالرياض

تعتبر هذه الحادثة من أبرز حوادث الاعتداء على المعلمين والتي وقعت في شهر رمضان، بعدما هاجم شخص مدارس المملكة شمال الرياض وقام بإطلاق النار في فناء المدرسة، ما تسبب في مقتل معلم ومديرھا وإصابة عامل آسیوي الجنسیة.

ولي أمر يقتحم مدرسة بالطائف

اقتحم ولي أمر طالب في شهر سبتمبر مدرسة ابتدائیة ومتوسطة في الطائف ووجه ألفاظاً غير لائقة لمدير المدرسة بعدما رفض تسلیمه ملف ابنه لنقله إلى مدرسة أخرى.

طالب يطعن معلم من قبل طالب

اعتدى طالب على معلم بالطعن بسكین والضرب، وصدم سیارته، أمام المدرسة التي يعمل بھا في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بسبب خلافات عائلية بينهما.