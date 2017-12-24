12 شهيدًا فلسطينيًا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

القدس المحتلة(صدى):

استشهد في غزة اليوم الأحد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 من ديسمبر، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة. وقال القدرة إن ” محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم “.

واستشهد فلسطينيان الجمعة برصاص جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا إلى 12 منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب في 6 ديسمبر.

واستشهد عشرة من هؤلاء في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. ومن بين شهداء غزة إبراهيم أبو ثريا الذي سبق أن فقد ساقيه في قصف إسرائيلي قبل نحو عقد من الزمن.